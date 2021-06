Samurai Warriors 5 : détail des éditions spéciales et trailer final sur Nintendo Switch

Dévoilé sur Nintendo Switch lors du dernier Nintendo Direct, Samurai Warriors 5 se veut comme une réinvention de la franchise bien connue de Koei Tecmo. Au programme, un nouveau scénario, des personnages repensés et un style graphique proche d'un comics ou d'une bande dessinée. En attendant de pouvoir mettre la main dessus, le jeu se dévoile avec un trailer final en français publié par Nintendo. En prime, retrouvez une présentation complète de ce cinquième opus très attendu par les fans.

Notez pour finir que la sortie du jeu sera accompagnée par :

Pour rappel, Samurai Warriors 5 sera disponible en Europe et aux Etats-Unis à partir du 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch sachant qu'au Japon, le jeu sortira un mois avant, le 24 juin.

Un nouveau SAMURAI WARRIORS commence.

Après une attente de 7 ans, un nouvel épisode de la série d'action tactique "SAMURAI WARRIORS" est enfin là !



Dans ce jeu, on redécouvre la période historique dépeinte dans le premier titre de la série "SAMURAI WARRIORS", sorti en 2004.

Les graphismes ont largement évolué depuis le premier "SAMURAI WARRIORS" et le jeu présente des officiers supplémentaires, des actions plus complexes et un scénario plus profond entre les États en guerre.

Le jeu se focalise sur la vie des officiers Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi, afin de mieux décrire cette époque troublée qui commence avec la guerre d'Ōnin et finit avec l'incident du Honnōji. Il initie ainsi une nouvelle série dans laquelle les histoires et les personnages des "SAMURAI WARRIORS" traditionnels sont remis au goût du jour.



Points forts de "SAMURAI WARRIORS 5"

■Avec des officiers mis à jour et de nouveaux venus, un total de 27 Samurai Warriors se lancent dans le combat

Des officiers comme le jeune Nobunaga Oda, connu sous le surnom de "grand imbécile d'Owari", et comme le daimyō Yoshimoto Imagawa, qu'on appelait "le plus grand archer de tout le Kaidō", sont disponibles avec de nouveaux graphismes accordés à l'environnement du jeu.

De nouveaux officiers seront également disponibles, comme Toshimitsu Saitō, un serviteur de Mitsuhide Akechi, ou le Ninja de Kōga Mitsuki. Au total, 27 Samurai Warriors mêlent leur destin dans cette époque dramatique.



■Les actions des WARRIORS sont beaucoup plus impressionnantes qu'auparavant

Dans ce jeu, les joueurs peuvent de nouveau éprouver le plaisir de propulser les ennemis au loin qui a rendu célèbre la série des WARRIORS.

De nouvelles actions ont été ajoutées à cet épisode, ainsi que de nouvelles représentations dans le plus pur goût japonais : les agissements des WARRIORS n'ont jamais été plus étourdissants.