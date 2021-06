Samurai Warriors 5 : premier aperçu de la version Nintendo Switch grâce à la démo gratuite à télécharger sur l'eShop japonais

Même s'il est multi-plateforme, Samurai Warriors 5 a été officialisé lors du Nintendo Direct du mois de février pour une sortie sur Nintendo Switch en juillet . Comme son nom l'indique, Samurai Warriors 5 est le cinquième opus de la série de jeu "hack and slash" de Koei Tecmo qui transporte les joueurs sur les champs de batailles épiques de l'époque Sengoku du Japon du XVeme et XVIeme siècle. Il se présente comme une "ré-imagination" de la saga en proposant un scénario inédit tournant autour de l'incident du Honnō-ji, des personnages repensés et un nouveau style graphique. Si vous êtes impatient de mettre la main dessus, sachez qu' une démo gratuite est disponible en téléchargement sur l'eShop japonais. Si vous avez un compte japonais- et c'est très simple d'en ouvrir un, vous pouvez donc, dès aujourd'hui télécharger la démo qui vous fera découvrir les premières minutes du jeu. Pour voir à quoi ressemble le jeu actuellement sur Nintendo Switch, vous pouvez jeter un œil sur la première mission de la démo grâce à notre vidéo ci-dessous. On espère qu'une démo sera bientôt disponible sur les autres eShop mais nous vous tiendrons au courant.

Pour rappel, Samurai Warriors 5 sera disponible en Europe et aux Etats-Unis à partir du 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch. Pour le Japon, le jeu sortira, la semaine prochaine le 24 juin.