Samurai Warrior 5 va bientôt se laisser tester via une démo

Heureuse nouvelle, Koei Tecmo vient d'annoncer que la prochaine itération de l'une de ses grandes sagas Samurai Warriors 5 va bientôt disposer d'une démo sur l'eShop. À partir du 20 juillet prochain , les curieux auront l'occasion de tester le jeu eux-mêmes et pourront même transférer leurs sauvegardes et leur progression de la démo vers le jeu final.

Ainsi, sur pas moins de deux stages différents, les joueurs pourront livrer bataille avec Hideyoshi Hashiba, No, Tokugawa Ieyasu, ou encore Toshiie Maeda (tous ces personnages sont visibles dans la bande-annonce ci-dessous).

Rendez-vous donc dans quelques jours sur le champ de bataille avant de livrer le combat final le 27 juillet prochain lors de la sortie du jeu sur Nintendo Switch.

The demo will be going live on 7/20 on Steam/PS4/Switch/Xbox One!



Experience two stages with a choice of Hideyoshi Hashiba, No, Tokugawa Ieyasu, or Toshiie Maeda!https://t.co/b8qVw0P5Ce



