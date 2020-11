Sakuna : Of Rice and Ruin - La déesse des moissons s'exile sur Nintendo Switch

Noyé entre la sortie de la PS5 et de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, la petite déesse Sakuna directement venue des studios de Edelweiss fête son arrivée sur Nintendo Switch ce vendredi 20 novembre avec son jeu Sakuna : Of Rice and Ruin. Déesse capricieuse condamnée à l'exil pour racheter les erreurs commise par elle-même et une poignée d'humains, elle devra parcourir une île infestée de démon pour tenter de trouver la source du mal et avoir une chance de rentrer chez elle.

Subtil mélange d'Action-RPG et de simulation agricole, Sakuna : Of Rice and Ruin offrira un brin de fraicheur à votre ludothèque. Proposé en dématérialisé mais aussi en version physique, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement mis en place par Marvelous Europe. Et si le cœur vous en dit, notre test complet est également disponible juste-ici.

Source : Nintendo