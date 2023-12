SaGa Emerald Beyond dévoile sa date de sortie

C'est à l'occasion du 34ème anniversaire de la série SaGa que Square Enix a diffusé un livestream de son prochain titre : SaGa Emerald Beyond. S'agissant d'une toute nouvelle aventure, le titre sortira finalement sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 25 avril 2024 , uniquement au format dématérialisé. Ce live a également été l'occasion pour le studio de dévoiler deux nouveaux personnages que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Outre l'annonce de la date de sortie, ce livestream a permis de présenter plus en détail les différents personnages de SaGa Emerald Beyond et leur histoire. Le producteur de la série SaGa, Masanori Ichikawa, le producteur exécutif et réalisateur principal de la série Saga, Akitoshi Kawazu, et le responsable de la localisation, Neil Broadley, ont présenté Tsunanori Mido et Ameya Aisling, deux protagonistes de SaGa Emerald Beyond dotés du don, très rare, de voir les ondes d'émeraudes qui leur permettent de changer leur destin.