SaGa Emerald Beyond - La "SaGa" de Square Enix s'offre un nouvel opus sur Nintendo Switch

Square Enix compte bien prouver aux joueurs que SaGa c'est plus fort que toi. Le nouvel épisode de la franchise SaGa Emerald Beyond est officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Dernier épisode de la série des SaGa, SaGa Emerald Beyond rassemble les meilleurs éléments de cette série culte qui permettront à chacun et chacune de vivre sa propre expérience de gameplay.

Utilisez glimmers et combos lors des combats ; rencontrez un ensemble de races diverses, comprenant des monstres, des robots et des vampires ; et vivez une histoire unique déterminée par vos choix et vos actions.

Des mondes distants liés les uns aux autres

Voyagez dans 17 mondes uniques avec la Jonction, en vous laissant guider par la destinée ou en ouvrant une voie forgée par vos propres choix.

Découvrez des cultures et des paysages totalement différents, passant d'une multitude de gratte-ciels à des environnements recouverts de verdure, en passant par un monde gouverné par cinq sorcières, ou à un autre sous le règne de vampires ; et ce n'est que quelques-uns des univers uniques disponibles.

Une sélection éclectique de protagonistes

Six personnages principaux, possédant chacun une histoire unique et des objectifs très différents, partiront à l'aventure dans cinq arcs narratifs distincts.

Ils voyageront à travers plusieurs mondes, chacun ayant ses propres raisons : un humain en mission pour protéger la barrière qui défend sa ville ; une sorcière tentant de récupérer la magie qu'elle a perdue et qui se fait passer pour une écolière ; et un seigneur vampire désireux de récupérer sa couronne et de reprendre la place qui lui revient de droit en tant que maître de son monde.

Même en choisissant le même protagoniste une deuxième (ou troisième, ou même quatrième) fois pour une partie, l'histoire et les événements seront totalement différents, vous offrant une partie et une expérience inédite.

Votre propre histoire

Aucun autre jeu de la série SaGa ne possède une histoire avec autant d'embranchements que celle de SaGa Emerald Beyond.

L'histoire varie extrêmement selon vos choix et vos actions. Chaque visite sur un monde fera progresser l'histoire et débloquera de nouvelles possibilités, que ce soit pour le protagoniste ou pour vous.

En progressant de cette manière, l'histoire deviendra totalement unique. En plus de modifier votre progression, elle affectera aussi les multiples fins potentielles qui attendent chaque protagoniste.

Des combats où chaque choix est capital

SaGa Emerald Beyond pousse encore plus loin le système très stratégique des Timeline Battles qui ont fait le succès de la série SaGa. Vous y retrouverez des éléments classiques, comme la possibilité d'obtenir immédiatement des capacités avec le système de Glimmer, le placement tactique des alliés avec les Formations, ainsi que des attaques combinées qui permettent d'enchaîner des capacités individuelles afin de créer des attaques consécutives dévastatrices. C'est la version la plus avancée du système de combat au tour par tour de SaGa à ce jour.

Le nouveau système de combat rend les affrontements encore plus intenses qu'avant, en vous permettant d'utiliser des personnages de soutien, d'interrompre les actions de l'ennemi et d'utiliser des attaques combinées en modifiant de manière stratégique l'ordre des actions de vos alliés.

Les personnages qui vous rejoindront, les armes que vous utiliserez, la formation de votre équipe et vos tactiques : tout ne dépend que de vous !