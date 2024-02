SaGa Emerald Beyond - Découvrez Bonnie et Formina dans un nouveau trailer

Prochain titre de la licence SaGa à voir le jour en 2024, SaGa Emerald Beyond se dévoile encore un peu ce jour avec un tout nouveau trailer. Ce dernier vous présente l'ex-marine Bonnie et la célèbre tireuse d'élite Formina qui sont deux recrues de la police chargées d'enquêter sur une tentative d'assassinat du président de Capitol City. Ensemble, elles partent pour un voyage à travers d'autres mondes afin de découvrir la vérité cachée derrière cet incident.

Le trailer montre de nouveaux détails sur le système de combat de SaGa Emerald Beyond. Les joueurs peuvent expérimenter de nouvelles techniques comme les Art Martiaux, les armes à deux mains et bien plus encore.