SaGa Emerald Beyond dévoile ses personnages dans un nouveau trailer

La licence SaGa s'agrandît avec la sortie le mois prochain de SaGa Emerald Beyond. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, Square Enix propose aux joueurs d'en découvrir davantage sur l'histoire de Siugnas, les trois mondes du jeu, ainsi que des détails supplémentaires sur les combats par le biais d'un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour rappel, SaGa Emerald Beyond sera disponible à partir du 25 avril 2024 .

Comme le révèle la bande-annonce, les joueurs vivront une histoire de conspiration et d'intrigues à travers les aventures de Siugnas dans le royaume de Brighthome. Ils rencontreront de nouveaux personnages (dont une ancienne machine de combat, un mecha d'observation et un mystérieux épouvantail) qui pourront faire partie de leur groupe. L'équipe de développement a donné des détails sur trois des royaumes du jeu, Yomi, Brighthome et Crownrealm, qui accueillent chacun des histoires et des personnages essentiels à l'histoire de SaGa Emerald Beyond. Elle a également détaillé la race des vampires, les "special Sanguine Arts" et les nouveaux Rôles qui changent radicalement la façon dont un personnage se bat notamment grâce à de nouveaux effets que l'on ne retrouve pas dans d'autres équipements ou technologies.

Source : Nintendo