Saber Interactive promet des jeux qui vont surprendre sur Nintendo Switch

Dans une entrevue publiée par le site Wccftech, Matthew Karch, le PDG de Saber Interactive qui a notamment porté The Witcher III : Wild Hunt sur Nintendo Switch a une nouvelle fois exprimé toute sa confiance dans le potentiel de la console de Nintendo, prédisant que de plus en plus de développeurs allaient en tirer parti et que même les fans allaient être surpris par certains titres à venir... Pour autant, il a aussi expliqué que le portage sur Nintendo Switch de World War Z sur lequel Saber Interactive travaille en ce moment s’avérait finalement plus difficile que celui de The Witcher III...