World War Z envahira prochainement la Nintendo Switch

Adaptation en jeu vidéo du roman de Max Brooks qui s'apprête à fêter prochainement son premier anniversaire, World War Z débarquera prochainement sur Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu de tir dans lequel vous devez faire face à des hordes de zombies, constituées de centaines d'individus. Le portage a été annoncé en même temps que l'édition GOTY sur les autres supports, qui contiendra les DLC. C'est Saber Interactive qui s'est occupé du développement du jeu et qui s'occupera du portage sur Switch. Saber Interactive s'était également occupé du portage de The Witcher 3 : Wild Hunt. Matt Karch, PDG de Saber Interactive, a également fait une déclaration par rapport à ce portage :

Le plus grand défi, dans le cas de The Witcher III, a été de trouver les compromis à faire sans que l'aspect visuel du jeu soit impacté. Nous devions nous assurer que le jeu était tout de même beau, en s'adaptant à la mémoire de la Switch et que le framerate soit solide. Nous avons constamment expérimenté pendant les premiers mois de travail jusqu'à ce que trouver cet équilibre. Pour ce qui est de World War Z, gardez à l'esprit que nous mettrons en scène des centaines d'ennemis et quatre joueurs en ligne. Faire fonctionner cela sur le Switch est un vrai défi, sans doute le plus difficile que nous ayons eu à faire, même si nous utilisons notre propre moteur, le Swarm Engine sur la plate-forme de Nintendo.