World War Z - La déferlante zombie arrive début novembre sur Nintendo Switch

Après avoir terrorisé les joueurs sur supports concurrents, le jeu vidéo World War Z s'apprête à déferler sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, Saber Interactive et Focus Entertainment nous ont réservé un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Luttez pour la survie de l'humanité contre les forces implacables de l'apocalypse des morts-vivants, seul ou avec des amis à travers plusieurs modes de jeu. World War Z est disponible en précommande dès aujourd'hui sur Nintendo Switch en version numérique et chez les principaux détaillants. World War Z - Deluxe Edition comprend un grand nombre d'armes et de skins bonus et sera également disponible en précommande numérique.