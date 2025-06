Rune Factory: Guardians of Azuma - Découvrez le trailer de lancement

Disponible depuis le 5 juin 2025 , Rune Factory: Guardians of Azuma est le nouvel opus de la franchise qui nous conduit loin, très loin vers les terres de l'Est, dans la région d'Azuma. Chargé de ramener l'équilibre, vous devrez ainsi sauver les divinités locales, tout en faisant prospérer les villages alentours, et en combattant diverses créatures. Si nous avons déjà proposé le test de la version Nintendo Switch dans nos colonnes, nous sommes actuellement entrain de nous pencher sur la version Nintendo Switch 2, qui change quand même assez la donne rien qu'avec la résolution en 60 FPS et l'ajout du HDR. En attendant de lire notre avis, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Choisissez l’un des deux protagonistes, unis par des forces mystérieuses. Profitez de trésors sacrés pour affronter les nombreuses formes de la Souillure et rendez au peuple comme aux dieux leur gloire passée. Développez l’agriculture, gérez plus d’une parcelle, reconstruisez des villages entiers et découvrez de nouvelles amitiés et ressources en chemin. Explorez des villages de saison inspirés de la culture japonaise, participez à leurs festivals, retrouvez des éléments connus des fans et qui sait... vous pourriez même rencontrer l’amour.

