Rune Factory: Guardians of Azuma dévoile ses éditions physiques sur Nintendo Switch - Les précommandes sont disponibles

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct Partner Showcase, Rune Factory: Guardians of Azuma a été une petite surprise avec son changement de look et ses nouvelles mécaniques de gameplay. Concernant la localisation du jeu, Marvelous Europe et Maximum Entertaiment France ont renouveler leur partenariat et proposeront le jeu en dématérialisé, mais aussi en édition physique avec deux variantes : Edition Standard et Edition Limitée. Pour rappel, Rune Factory: Guardians of Azuma sortira dans le courant sur printemps 2025 .

Le jeu classique d'action-RPG et de simulation de vie, adoré par les fans de Rune Factory du monde entier, prend une nouvelle direction audacieuse dans Guardians of Azuma. Cette toute nouvelle aventure se déroule dans le pays oriental inédit d'Azuma, où vous endosserez les pouvoirs de Danseur de la Terre et lutterez contre la propagation du Fléau pour redonner de l'espoir à cette terre autrefois prospère.

Choisissez l'un des deux protagonistes dont les destins sont liés par des forces mystérieuses. Utilisez des trésors sacrés pour lutter contre les différentes formes du fléau et redonner aux peuples, et même aux dieux, leur gloire naturelle. Allez plus loin dans l'agriculture en gérant plus qu'une parcelle, en reconstruisant des villages entiers et en cultivant de nouveaux alliés et de nouvelles ressources en cours de route. Explorez des villages aux thèmes saisonniers fortement inspirés de la culture japonaise traditionnelle, chacun avec des festivals inédits et des favoris revisités, ainsi que de charmants prétendants à la romance. Embrassez votre destin. L'aventure d'un nouveau monde vous attend.

Caractéristiques principales :

Des capacités et armes nouvelles et audacieuses : En tant que Danseur de la Terre, utilisez le pouvoir de la danse, les trésors sacrés et de nouvelles armes comme l'arc et le talisman pour purifier la terre, cultiver et réparer les dégâts du Fléau.

Tout un village : Ne vous contentez pas de vous occuper de la ferme : reconstruisez des villages entiers ! Construisez et placez des bâtiments de façon stratégique pour inciter les gens à revenir dans les villages et à apporter leur contribution. Ravivez les dieux pour redonner de la vitalité et des ressources précieuses aux terres ravagées.

Votre vie japonaise fantastique : Découvrez de superbes designs et esthétiques de personnages inspirés du Japon, des festivals aux événements en passant par les monstres. Explorez les paysages naturels d'Azuma et ses lieux saisonniers imprégnés de traditions.

Romance et relations classiques : Choisissez entre des protagonistes masculins et féminins, puis filez des amitiés et romances avec n'importe lequel des prétendants éligibles dans des scénarios entièrement doublés. Recrutez également ces nouveaux amis pour vous aider au combat !