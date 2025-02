Rune Factory: Guardians of Azuma nous présente les Bachelors et Bachelorettes pour cette Saint Valentin

C'est un nouveau tournant pour la saga spin-off Rune Factory, le prochain opus dénommé Rune Factory: Guardians of Azuma promet divers changements à commencer par un nouveau style de gameplay et une nouvelle direction artistique. Mais n'oublions pas les bases ! Entre deux séances d'explorations, vous aurez encore le temps de vous occuper de vos champs... et de trouver l'amour ! En ce jour si particulier de Saint Valentin, Marvelous nous propose un nouveau trailer mettant en avant les 16 personnages qu'il sera possible de romancer durant votre aventure. Pour rappel, Rune Factory: Guardians of Azuma est attendu pour le 30 mai sur Nintendo Switch et Steam.

Candidats à la romance

Subaru | Héros Errant

A quitté son village glacial du nord d'Azuma pour une mission visant à sauver la région. Ami d'enfance de Kaguya, originaire du même village. Habituellement détendu et facile à vivre, il aime observer le ciel. Bien qu’il n’apprécie pas particulièrement les combats, il possède un fort sens de la justice et se bat farouchement pour protéger ses amis et ses proches.

Kaguya | Héroïne Errante

A quitté son village glacial du nord d'Azuma pour une mission visant à sauver la région. Amie d’enfance de Subaru, originaire du même village. Elle adore être en pleine nature, surtout lorsqu’elle est entourée d’animaux ou qu’elle observe les fleurs. Bien qu’elle soit habituellement calme, elle déteste le mal et méprise les actes d’injustice.

Iroha | Joyeuse Propriétaire de Salon de Thé

Propriétaire du salon de thé d’Iroha, situé dans le Village du Printemps. C’est une jeune femme amicale et attentionnée qui rêve de redonner au Village du Printemps sa splendeur d’antan.

Murasame | Épéiste en Quête de Gloire

Un samouraï qui parcourt Azuma dans le but de devenir le plus grand épéiste du monde. Maître du style de l’épée Munen Muso, qui signifie « libéré des pensées vides ». Il passe ses journées à s’entraîner et à entretenir son épée.

Hina | Archéologue Mystérieuse

Mi-humaine, mi-renarde, elle arrive à Azuma à bord d’un dirigeable avec Mauro. Elle prétend être archéologue. Des événements survenus durant son enfance lui ont donné un fort désir d’aider les autres.

Mauro | Aventurier des Cieux

Un chasseur de trésors autoproclamé venu d’une terre lointaine à bord d’un dirigeable à la recherche d’un trésor légendaire. Âme sensible, il se laisse facilement émouvoir jusqu’aux larmes.

Ulalaka | Déesse de Printemps et de la Joie

Gentille et bienveillante, elle est la déesse du printemps et de la gaieté à Azuma. Son souhait le plus cher est que tout le monde vive une vie heureuse et paisible.

Matsuri | Déesse Exubérante de l'Été et des Épées

Déesse insouciante de l’été et des épées, Matsuri adore les activités physiques. Bien qu’elle soit une experte du maniement de la lame, elle a tendance à résoudre les problèmes par la force brute.

Kurama | Dieu Astucieux de l’Automne et du Vent

Dieu calme et réfléchi de l’automne et du vent à Azuma, il est versé dans de nombreux domaines. Grâce à son esprit tactique, il excelle dans tous les jeux, qu’ils soient anciens ou modernes.

Fubuki | Demi-Dieu Bête de l’Hiver et de l’Eau

Dieu-loup chaleureux de l’hiver et de l’eau à Azuma. C’est une âme anxieuse qui déteste blesser les autres.

Kanata | Prestigieux Dieu de la Lumière et des Cieux

Dieu de la lumière et des cieux à Azuma, il agit en tant que représentant officiel des dieux. Sérieux et intelligent, il est cependant parfois enclin à s’égarer dans ses pensées.

Kai | Dieu Oni des Enfers

Chef des oni, redouté pour sa force incroyable. Bien qu’un peu égoïste et rude, il traite bien ses subordonnés. Il porte toujours un masque qui dissimule son vrai visage.

Clarice | Beauté Fatale

Chef d’un mystérieux groupe venu à Azuma dans un but encore inconnu. Guerrière froide et endurcie par le combat, elle ne connaît pas la peur. Ses longs cheveux blonds flottent derrière elle lorsqu’elle se bat.

Ikagura | Chef Mystique du Corps Jingasa

Mystique originaire de la capitale, il dirige le Corps Jingasa. D’un naturel doux, il n’hésite cependant pas à tout faire pour atteindre ses objectifs personnels.

Pilika | Chasseuse qui Honore la Vie

Chasseuse taciturne et directe, originaire du grand nord d’Azuma. Ses compétences en chasse sont inégalées, et elle éprouve un profond respect pour toute forme de vie.

Disponible dans le DLC “Seasons of Love”

Cuilang | Maître Marionnettiste Discret

Expert en mécanique vivant dans le Village de l’Automne. Bien qu’il parle peu et socialise encore moins, les autres villageois peuvent toujours compter sur lui, et il ne refuse jamais d’aider une âme dans le besoin.

Disponible dans le DLC “Seasons of Love”