Rune Factory: Guardians of Azuma aura le droit à sa version Nintendo Switch 2

En voyant l'annonce de Rune Factory: Guardians of Azuma vous aviez peur des performances techniques de la version Nintendo Switch ? Bonne nouvelle, Marvelous vient d'annoncer à l'occasion du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 qu'une majeure partie de ses titres prochainement disponibles auront le droit à une version Nintendo Switch 2. Pour rappel, le titre sortira donc initialement le 30 mai sur Nintendo Switch première du nom, et le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 . Comme pour Story of Seasons: Grand Bazaar, les joueurs qui auront opté pour la version Nintendo Switch pourront payer un patch d'une valeur de 9,99€ pour bénéficier des améliorations de la nouvelle console.

Le titre sortira le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 et les précommandes physiques seront bientôt disponibles pour un PAV de 69,99 € chez les détaillants participants via le site web de Marvelous Europe. Les précommandes physiques sur Nintendo Switch sont actuellement disponibles pour l'édition standard au prix de 59. 99, et l'édition limitée, qui est livrée dans une boîte extérieure personnalisée et comprend une copie physique du jeu, une bande originale composée de 56 pistes sur deux CD, un livre d'art de 160 pages, un ventilateur pliant inspiré d'Azuma, un porte-clés Woolby en peluche, et un pack DLC conséquent, qui comprend l'ensemble « Seasons of Love », l'ensemble « Festive Attire and Dark Woolby », l'ensemble « Rune Factory 4 Hero Outfit », l'ensemble « Rune Factory 4 Bachelorette Outfit » et l'ensemble « Useful Item », pour un prix de vente conseillé de 99,99€.

Parallèlement aux éditions physiques, Rune Factory : Guardians of Azuma sera disponible en version numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch, le Nintendo eShop pour Nintendo Switch 2 et sur Windows PC via Steam. L'édition standard sera proposée au prix de 59,99 € sur Nintendo Switch et PC, et de 69,99 € sur Nintendo Switch 2. Une édition Digital Deluxe, comprenant le jeu, le « Seasons of Love Bundle “ et le ” Festive Attire and Dark Woolby Bundle “ sera disponible sur Nintendo Switch et PC pour 69,99 € ; et en tant qu'édition Super Digital Deluxe, comprenant le jeu, le ” Seasons of Love Bundle “, le ” Festive Attire and Dark Woolby Bundle », une bande-son numérique et un livre d'art numérique, sera disponible sur Nintendo Switch et PC pour 79,99 €. Toutes les versions numériques du jeu seront accompagnées du « Rune Factory 4 Hero Outfit Bundle » en guise de bonus spécial.

Les joueurs de la Nintendo Switch 2 peuvent également mettre à jour avec un ensemble DLC « Digital Deluxe » contenant l'ensemble « Seasons of Love » et l'ensemble « Festive Attire and Dark Woolby » pour 9,99 €, et un ensemble DLC « Super Digital Deluxe » contenant l'ensemble « Seasons of Love », l'ensemble « Festive Attire and Dark Woolby », une bande-son numérique et un livre d'art numérique pour 19,99 €. Les options de précommande numérique sur toutes les plateformes seront bientôt disponibles.