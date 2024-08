Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur Nintendo Switch

Après un Rune Factory 5 qui n'a pas fait l'unanimité auprès des fans de la franchise, Marvelous est de retour pour un nouvel opus : Rune Factory: Guardians of Azuma. À première vue, la série semble opérer un changement de direction avec de nouvelles mécaniques concernant l'agriculture, et des combats qui ont l'air toujours aussi passionnant, le tout sans oublier l'aspect social toujours au cœur de la licence. Rune Factory: Guardians of Azuma est attendu dans le courant du printemps 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Le jeu classique d'action-RPG et de simulation de vie, adoré par les fans de Rune Factory du monde entier, prend une nouvelle direction audacieuse dans Guardians of Azuma. Cette toute nouvelle aventure se déroule dans le pays oriental inédit d'Azuma, où vous endosserez les pouvoirs du Danseur de la Terre et lutterez contre la propagation du Fléau pour redonner de l'espoir à cette terre autrefois prospère.



Choisissez l'un des deux protagonistes dont les destins sont liés par des forces mystérieuses. Utilisez les trésors sacrés pour lutter contre les différentes formes du fléau et redonner aux gens, et même aux dieux, leur gloire naturelle. Allez plus loin dans l'agriculture en gérant plus qu'une parcelle, en reconstruisant des villages entiers et en cultivant de nouveaux alliés et de nouvelles ressources en cours de route. Explorez des villages aux thèmes saisonniers fortement inspirés de la culture japonaise traditionnelle, chacun avec de nouveaux festivals et des favoris revisités, ainsi que de charmants candidats à la romance. Embrassez votre destin. L'aventure d'un nouveau monde vous attend.