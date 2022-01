Rune Factory 5 : précommandez dès à présent l'édition collector

Bien qu'on l'ait oublié dans notre liste des 15 jeux très attendus en 2022, Rune Factory 5 est à n'en point douter un des évènements de l'année sur Nintendo Switch. Déjà disponible au Japon, ce cinquième opus toujours développé par Marvelous est une exclusivité Nintendo Switch. On y retrouvera bien évidemment son mélange d'action-RPG et de simulation dans un monde coloré en 3D avec un style anime. Pour plus d'infos sur le jeu, nous vous invitons à lire nos news précédentes. Si vous êtes fan, sachez que le titre débarque en mars prochain accompagné d'une édition collector comprenant le jeu, un Steelbook, un artbook, l'OST sur CD et des costumes supplémentaires.

Rune Factory 5 est attendu le 25 mars 2022 sur Nintendo Switch. Vous pouvez cependant déjà précommander l'édition collector sur Amazon (voir lien Partenaire) mais aussi l'édition standard sur Amazon (voir lien Partenaire)