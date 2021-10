Rune Factory 5 - Une édition collector confirmée pour l'Occident

Dernier épisode de la licence spin-off de Story of Seasons, Rune Factory 5 attends encore sa sortie sur les Nintendo Switch Occidentales pour le début de l'année 2022. En attendant que Marvelous finisse de préparer le jeu, c'est le distributeur Just For Games qui revient vers nous avec une bonne nouvelle : la confirmation d'une édition collector à destination du public Occidental.

Cette édition physique limitée de Rune Factory 5 contiendra :

Un exemplaire du jeu

Un Steelbook,

Un artbook àouverture souple présentant les illustrations du jeu,

L'OST de la bande-son "Melodies of Norad" sur CD

Des costumes supplémentaires pour le personnage du joueur.

L'édition collector sera disponible le 25 mars 2022 sur Nintendo Switch

À propos de Rune Factory 5 : Dans la petite ville frontalière de Rigbarth, des événements étranges se produisent qui affectent les runes responsables de l'équilibre entre humanité et nature... En tant que nouvelle sentinelle du SEED, l’organisme de maintien de la paix, vous protégez la ville frontalière en capturant les monstres à problèmes grâce au sceau magique que le SEED vous a confié. Une fois vos devoirs accomplis, vous travaillez avec les habitants de Rigbarth et aidez la ville à se développer grâce aux récoltes, aux festivals et aux nouvelles rencontres ! L'équilibre paisible venant à se dérégler, le moment viendra cependant de faire vos preuves. Faites équipe avec d'autres habitants et embarquez pour une grande aventure : découvrez les mystères qui règnent sur le pays et développez vos pouvoirs cachés pour empêcher la descente du monde vers le chaos.

Caractéristiques principales : Un JDR plein d'action et de combats échevelés

Aventurez-vous dans les vastes étendues sauvages avec vos amis de Rigbarth afin de débloquer des attaques conjointes aussi puissantes qu'impressionnantes grâce à un mode qui encourage le travail d'équipe que la stratégie.

Nouez de nouvelles amitiés et faites connaissance avec les personnes célibataires de Rigbarth en suivant leur histoire personnelle jusqu'au bout. Découvrez l'amour, quel que soit son genre, posez-lui LA question et fondez une famille !

Faites une pause dans vos aventures et profitez du rythme agréable de la vie citadine. Participez à des compétitions de cuisine, d'artisanat et de pêche ou invitez votre amour à venir contempler les étoiles à vos côtés pendant l'un des nombreux festivals saisonniers de Rigbarth.

Apprivoisez des monstres et poussez-les à vous donner un coup de main dans votre ferme. Faites pousser toutes sortes de cultures sur le dos de véritables dragons !