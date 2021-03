Rune Factory 5 nous dévoile de nouvelles caractéristiques en vidéo

Alors que le public occidental n'a encore aucune fenêtre de sortie précise concernant Rune Factory 5, nos amis Japonais pourront quant à eux profiter de ce spin-off de Harvest Moon Story of Seasons le 20 mai 2021 . L'occasion pour Marvelous d'accélérer la communication autour de son jeu mêlant Action-RPG et simulation de vie agricole. Dans le dernier livestream publié par Marvelous, nous avons notamment pu découvrir un tout nouveau trailer de plus de 2 minutes, faisant le point sur plusieurs caractéristiques du jeu :

Nouveaux environnements

Nouveaux aperçu des décors et personnages

Présentation des Bachelors et Bachelorettes

Activités en ville sous forme de mini jeu

Confirmation que les enfants seront de la partie

Présence d'un tableau de quêtes

Présentation d'armes et de magies disponibles pour combattre

Possibilité de recruter et chevaucher des monstres