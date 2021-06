Rune Factory 5 - Report, traduction, version physique, on fait le tour de toutes les infos dévoilées ce jour

Comme vu un peu plus tôt dans la journée, Rune Factory 5 a eu le droit à son annonce concernant sa sortie Occidentale durant cet E3 2021. Pour cette occasion, XSEED Games et le distributeur Français Just For Games nous ont délivré plusieurs informations concernant les travaux de localisation en cours. Nous avons donc la confirmation que Rune Factory 5 a été reporté pour une sortie début 2022 sans plus de précisions à l'heure actuelle. Concernant le jeu en lui-même, une version physique sera bien sûr au programme, de même qu'une traduction des textes dans diverses langues dont le français.

En attendant de pouvoir enfin mettre la main sur le jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué officiel francophone, ainsi que le trailer vu ce matin.

Comme le révèle cette toute nouvelle bande-annonce, la version occidentale de Rune Factory 5 sortira début 2022 sur Nintendo Switch. Ce délai supplémentaire permettra de procéder à de nouveaux ajustements pour offrir la meilleure expérience de Rune Factory 5 à ce jour. Parallèlement à la nouvelle fenêtre de sortie, Marvelous Europe Limited a également confirmé que Rune Factory 5 prendra en charge la localisation des textes en anglais, français et allemand lors de son lancement début 2022. Dans Rune Factory 5, choisissez entre un protagoniste masculin et féminin, Ares et Alice, et embarquez dans une aventure en partant de la ville de Rigbarth en tant que ranger de la faction de maintien de la paix connue sous le nom de SEED, dans une quête pour retrouver des souvenirs perdus. Explorez de vastes donjons, triomphez de monstres vicieux, cultivez les terres agricoles avoisinantes et développez des relations avec divers personnages pour trouver la paix et le bonheur véritables dans la ville de Rigbarth. Les nouveaux joueurs comme les fans de longue date pourront découvrir des combats d'action-RPG raffinés, avec huit armes différentes à maîtriser, comme par exemple les double-lames, la lance et la hache, ainsi que des fonctionnalités emblématiques telles que la gestion de la ferme, les quêtes de la ville et les festivals. Que vous décidiez de protéger la ville d'un assaut de monstres, d'aider les habitants à résoudre leurs problèmes ou de réaliser vos rêves de jardinage, Rune Factory 5 vous offrira une aventure sans pareille lors de son lancement sur Nintendo Switch début 2022. À propos de Rune Factory 5 : Dans la paisible ville de Rigbarth, située à la frontière entre un royaume et un ancien empire, un phénomène est en train de se produire. Des événements mystérieux se succèdent, affectant les runes qui régissent l'équilibre entre l'humanité et la nature... Vous êtes la nouvelle recrue de l'organisation SEED, chargée du maintien de la paix, et allez jouer un rôle important dans le maintien de l'harmonie dans le royaume de Norad, aujourd'hui menacé. Sans souvenirs de votre passé et avec peu d'expérience, vous devez gagner vos galons. Travaillez avec les habitants de Rigbarth pour aider la ville à s'épanouir, en nouant des amitiés et en laissant votre marque au fur et à mesure. Alors que l'équilibre de la paix commence à changer, il est temps de faire vos preuves. Avec vos nouveaux amis de Rigbarth à vos côtés, partez pour une grande aventure dans ce monde fantastique afin d'élucider le mystère qui s'abat sur la terre, en embrassant votre pouvoir intérieur pour mettre fin à la plongée vers le chaos.

Caractéristiques principales : Action-RPG aux combats intenses : Associez-vous aux habitants de Rigbarth pour débloquer des attaques combinées puissantes et élégantes dans des combats dynamiques encourageant le travail d'équipe et la stratégie.

Forgez des amitiés et trouvez l'amour : Créez des liens d'amitié, tombez amoureux et épousez même les habitants qui vivent et travaillent avec vous à Rigbarth.

Un jeu de simulation de vie relaxant : Prenez le temps de profiter de votre aventure pour apprécier le rythme lent de la vie en village, de l'agriculture douce aux grands festivals.

Des visuels vibrants au style anime : Un style anime éclatant qui prend vie dans ce monde en 3D riche et coloré, agrémenté de scènes entièrement animées.

Source : Justforgames