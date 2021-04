Rumeur : New Pokémon Snap pourrait être compatible avec le Nintendo LABO VR-Kit

Sur le papier, Nintendo LABO avait tout du futur carton et si on sait que le Nintendo LABO : Multi-Kit s'est écoulé dans le monde a plus d' un million d 'exemplaires , pour les autres kits, Nintendo n'a jamais vraiment communiqué dessus. Quoiqu'il en soit, il se pourrait que Nintendo abandonne la licence et arrête de la promotionner (voir ici.) Cependant, si on en croit un tweet postée par la célèbre Emily Rogers, Nintendo n'en n'aurait pas tout à fait fini puisqu'il préparait "une autre petite annonce" avant que le soleil ne se couche définitivement sur la licence. Si cela est vague, beaucoup suppose que cela pourrait concerner New Pokémon Snap qui pourrait avoir un mode compatible avec les lunettes du Nintendo LABO : Kit VR. Non seulement le jeu s'y prête mais ce serait aussi raccord avec le fait que désormais seul le Kit VR est mis en avant par Nintendo sur le site officiel US du Nintendo LABO. De plus même si la résolution de la Nintendo Switch ne permet pas actuellement de vivre une expérience VR optimale, on se dit, que si un modèle Pro de la console existe, cela pourrait grandement améliorer les choses. Evidemment, à ce stade comme la news précédente, ils 'agit d'une rumeur. N'hésitez pas cependant à la commenter pour nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril en exclusivité sur Nintendo Switch. Quant au Nintendo LABO, vous pouvez toujours lire notre test du Kit VR en cliquant LA.

Eh, we'll get one more tiny announcement before Labo rides off into the sunset.