Rocket League x Fortnite : découvrez les nouveaux défis limité Llama-Rama

Non vous ne rêvez pas, le jeu course/foot Rocket League et l'incontournable Battle Royale Fortnite s'associent main dans la main pour donner naissance à un nouvel événement limité appelé Llama-rama. Disponible à partir du 25 mars 2021 à 17 h et jusqu'au 9 avril 2021 à 22h , cet événement vous permettra de déverrouiller du contenu cosmétique exclusif pour les deux jeux (accessoires, stickers, etc.). Attention cependant, il vous faudra accomplir des petits défis en jeu afin d'obtenir ces nouvelles récompenses.

Découvrez sans plus attendre le trailer de lancement ainsi que toutes les informations à savoir sur l'événement Llama-Rama ci-dessous. Pour rappel, Rocket League et Fortnite sont tous les deux gratuits sur Nintendo Switch et disponibles en téléchargement via l'eShop de la console dès maintenant .

Afin d'offrir un final explosif à la saison 2 de Rocket League, Fortnite et Rocket League unissent à nouveau leurs forces pour un événement Llama-Rama !



Du 25 mars 2021 à 17h CET jusqu'au 9 avril 2021 à 22h CEST, accomplissez des défis dans Rocket League pour recevoir des récompenses à la fois dans Fortnite et dans Rocket League. Venez également assister au concert proposé par le célèbre DJ et producteur Kaskade, la tête d'affiche de la saison 2 de Rocket League, dans la Fête royale de Fortnite le 27 mars à 1h du matin, 14h et 19h CET. DÉFIS ET RÉCOMPENSES LLAMA-RAMA Vous trouverez ci-dessous la liste des défis que vous pouvez accomplir dans Rocket League, ainsi que les récompenses qui débarquent dans Rocket League et/ou Fortnite. Tous les défis seront activés à partir du 25 mars à 17h CET et prendront fin le 9 avril à 22h CET.





DÉFI 1 : AUSSI DJ QUE LAMA Description : jouer à trois parties en ligne

Récompense dans Fortnite : aérosol Ballon de combat

Récompense dans Rocket League : accessoire DJ Lama

DÉFI 2 : LAMA QUI CLOCHE ENCORE PLUS Description : obtenir 500 points au total dans des parties en ligne

Récompense dans Fortnite : écran de chargement Llama-Rama

Récompense dans Rocket League : hymne de joueur Cloche lama

DÉFI 3 : PLUS LAMA QUE LAMA Description : réussir cinq buts, passes décisives ou sauvetages dans des parties en ligne

Récompense dans Fortnite : musique Que tout le monde danse !

Récompense dans Rocket League : sticker DJ Lama

DÉFI 4 : PARAPLUIE ROYALE Description : réussir cinq arrêts et centres dans des parties en ligne

Récompense dans Fortnite : revêtement Pic de vitesse

Récompense dans Rocket League : roues Parapluie royale

DÉFI 5 : EXTRA ORDINAIRE Description : gagner une partie dans n'importe lequel des modes Extra

Récompense dans Fortnite : accessoire de dos Balle turbo

Récompense dans Rocket League : titre de joueur Extra ordinaire

DÉFI 6 : TOUT POUR LA VICTOIRE (RÉCOMPENSE SPÉCIFIQUE À ROCKET LEAGUE) Description : gagner 10 parties en ligne (peut être répété)

Récompense dans Rocket League : 20 000 EXP

Source : Epicgames