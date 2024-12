Fortnite passe à la 1ère Personne avec le nouveau mode Frénésie

Jusqu'à présent vendu comme un défouloir à la 3ème personne, Fortnite s'apprête à changer de point de vue, littéralement parlant avec son nouveau mode de jeu compétitif dénommé Frénésie. Disponible en accès anticipé à partir du 11 décembre 2024 , ce mode permettra à 10 joueurs de s'affronter en deux équipes, et le tout avec une nouvelle caméra à la première personne, de quoi renforcer le sentiment d'immersion dans le titre.

Frénésie sera lancé avec la carte Mégalopole 10, un ensemble d'armes de départ et un nombre limité d'objets. Suite à ce lancement, nous procéderons à des ajustements en fonction des commentaires des joueurs et ajouterons de nouvelles cartes, armes et fonctionnalités.

Au début d'un match dans Frénésie, les joueurs sont répartis en attaquants et défenseurs et peuvent sélectionner l'un des cinq gadgets à utiliser pendant le match. Les attaquants ont pour objectif de placer un déclencheur de failledéchirant la réalité sur l'un des deux sites de la carte, tandis que les défenseurs font de leur mieux pour empêcher l'appareil d'être placé et de faire exploser. Un tour est terminé si le déclencheur de faille explose ou si l'une des deux équipes est complètement éliminée. Après 6 tours, les joueurs changeront de camp, ce qui donnera aux défenseurs une chance d'être attaquants et vice versa. Le jeu est terminé lorsque l'une des deux équipes a remporté 7 tours au total.

Plus d’infos sur les gadgets

Les joueurs peuvent acheter le gadget qu'ils ont sélectionné et conserver deux de leurs gadgets dans leur inventaire à chaque tour, qui ne peuvent pas être lâchés ou récupérés auprès d'autres joueurs. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les gadgets peuvent avoir un impact considérable sur l'issue d'un round.

Piégez les sites avec la mine de proximité, protégez l'équipe avec la bulle protectrice, marquez les ennemis proches avec la grenade de reconnaissance, débusquez les joueurs avec une grenade frag et propulsez les ennemis et les alliés avec la grenade répulsive.

Parties classées et non-classées

Les parties non-classées offrent une expérience plus décontractée sur Frénésie et permettent de remplacer les joueurs qui abandonnent les matchs. Les parties classées sont destinées à celles et ceux qui veulent tester leurs talents contre d'autres joueurs dans un environnement plus compétitif : l'équipe gagnante gagne un rang et l'équipe perdante en perd un.