Road 96 - Une édition Collector à 500 exemplaires proposée par Pix'n Love Editions

Si le jeu Road 96 vous a fait de l'œil comme à notre ami Babidu, et que vous souhaitez faire l'acquisition du jeu de DigixArt dans une version physique très spéciale, l'éditeur Pix'n Love a pensé à vous. Le développeur et l'éditeur ont en effet travaillé de concert pour vous proposer une édition collector sur Nintendo Switch disponible uniquement sur la boutique en ligne de Pix'n Love et limitée à 500 exemplaires seulement.

Proposé au prix de 59,99€, cette édition collector comprendra les éléments suivants :

Le jeu Road 96 (édition physique) pour Nintendo Switch™.

Un certificat d'authenticité numéroté à 500 ex.

Un roman "dont vous êtes le héros" de 272 pages pour prolonger l'expérience du jeu.

Trois lithographies recto-verso.

La carte de Petria.

Un fourreau cartonné exclusif.

Pour rappel, cette édition collector est actuellement en précommande, et exclusivement disponible sur la boutique en ligne de Pix'n Love. Les exemplaires seront expédiés fin octobre 2021 .

Source : Editionspixnlove