Rhythm Paradise Groove - Plus que 48 heures avant que le rythme prenne possession de votre Nintendo Switch

Plus de 10 ans après l’excellent Rhythm Paradise Megamix paru sur Nintendo 3DS, Nintendo est de retour pour nous proposer le cinquième opus de sa licence de jeu de rythme, dénommé pour l’occasion Rhythm Paradise Groove. Attendu pour le 2 juillet 2026, une démo est d'ores et déjà disponible pour voir si vous avez votre sens du rythme toujours aussi affûté. Et en 2026, le sens du rythme se développera en famille ou entre ami grâce au mini-jeux spécialement pensés pour le multijoueur. Nous vous laissons découvrir la dernière bande-annonce en date ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous très rapidement pour notre test dédié.

Peu importe la situation, les règles sont toujours les mêmes : appuyez sur les boutons en rythme pour réussir le défi. Sautez à travers des cerceaux, attrapez des légumes au vol, donnez des coups de masse et bien plus encore !

Source : Nintendo