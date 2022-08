Return to Monkey Island - Le Jolly Roger mettra les voiles en septembre destination la Nintendo Switch

Les fans n'y croyaient plus, et pourtant ! Terrible Toybox, Devolver Digital et Lucasfilm Games viennent de dévoiler à l'occasion de la Gamescom la date de sortie du nouvel épisode des aventures rocambolesques de Guybrush Threepwood, Return to Monkey Island. Le Jolly Roger mettra donc de nouveau les voiles à compter du 19 septembre 2022 sur Nintendo Switch et PC

Comme annoncé lors de l’événement Opening Night Live de la gamescom, les apprentis pirates peuvent précommander Return to Monkey Island dès maintenant. Ils auront l’immense privilège de débuter l’aventure avec la très exclusive et parfaitement inutile Armure de Cheval dans leur inventaire. Au moins, ce n’est pas un NFT… L’intrication complexe des incroyables secrets de Monkey Island conduit Guybrush Threepwood – héros intrépide, vendeur de blousons en cuir et pirate puissant – à embarquer dans une nouvelle aventure flamboyante à travers les Caraïbes, déterminé à lever le voile sur cet insaisissable mystère une bonne fois pour toute. Un retour à Mêlée Island ne serait évidemment pas complet sans ses vieux compagnons (et ennemis) d’infortune, mais tandis que Guybrush et l’infâme LeChuck se retrouveront certainement une fois de plus à batailler férocement en haute mer, un nouvel équipage pirate pourrait bien venir gâcher la fête. Découvrez les nouvelles mésaventures hilarantes de Guybrush dans Return to Monkey Island, écrit par les créateurs originels de la série Ron Gilbert et Dave Grossman. L’univers fascinant de cette série légendaire renaît sous le pinceau de Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) tandis qu’une partie des comédiens et comédiennes de doublage originaux sont de retour. Return to Monkey Island offrira qui plus est nouveaux contrôles intuitifs, des options d’accessibilité et même quelques blagues.