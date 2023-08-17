Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition est disponible

Sorti à la surprise générale le 17 août sur Nintendo Switch en éditions physique et dématérialisée, Red Dead Redemption est un petit morceau d'histoire qu'il faisait plaisir de (re)découvrir sur la console hybride de Nintendo, malgré des performances légèrement en bernes. ROCKSTAR GAMES avait annoncé pour les possesseurs de Nintendo Switch 2 l'arrivée d'un patch Nintendo Switch 2 Édition, totalement gratuit, et qui est disponible dès à présent sur l'eShop.

Grâce à ce dernier, les joueurs pourront ainsi profiter d'améliorations notables, avec un framerate à 60 images par seconde, la prise en charge du HDR et du DLSS, ainsi que l'ajout de contrôles à la souris.

Découvrez le western épique qui a marqué toute une génération. Lorsque des agents fédéraux menacent sa famille, le hors-la-loi repenti John Marston n'a pas d'autre choix que de traquer la bande de criminels qu'il considérait autrefois comme des amis. Dans cet opus plébiscité par la critique et précurseur de Red Dead Redemption 2, le blockbuster de 2018, accompagnez Marston dans son périple à travers l'immensité de l'Ouest américain et du Mexique, alors qu'il se bat pour enterrer son passé sanglant. Inclut également Undead Nightmare, la célèbre histoire d'horreur qui transforme le monde de Red Dead Redemption en lutte apocalyptique pour la survie face à une horde de morts-vivants. Outre les expériences solo intégrales des deux jeux, Red Dead Redemption propose également du contenu bonus issu de l'Édition Jeu de l'année et plus.* Hors-la-loi à jamais *Red Dead Redemption ne propose pas de contenu multijoueur.

Source : Nintendo