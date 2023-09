Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch ? C'était manifestement une erreur

Les agences de classification des jeux vidéo sont généralement un bon indicateur de l'arrivée d'un jeu sur une console, même lorsque celui-ci n'a pas encore été officiellement annoncé. Cependant, les erreurs sont possibles. Ainsi, il y a quelques jours RED DEAD REDEMPTION 2 a été listé sur Nintendo Switch par l'organisme de classification des jeux au Brésil (voir ici).Le net s'est alors emballé. Était-il possible, qu'après la sortie "surprise" du premier épisode sur la console de Nintendo, en août dernier , Rockstar remette déjà le couvert avec sa suite ?

Pour beaucoup de fans, cela semblait assez difficile à envisager car si Red Dead Redemption est à la base un jeu PS3 sorti en 2010 , sa suite est sortie initialement il y a cinq ans sur PS4 et Xbox One. La Nintendo Switch a, certes, déjà accueilli des jeux "new gen" avec plus ou moins de succès mais en tout état de cause, le portage s'annonçait autrement plus compliqué que celui de premier opus...

Il semblerait cependant que ce portage ne soit pas à l'ordre du jour puisque l'organisme de classification des jeux au Brésil a très vite supprimé la fiche de RED DEAD REDEMPTION 2 sur Nintendo Switch. Il s'agit manifestement d'une erreur. La proximité de la sortie du remaster de Red Dead Redemption sur Nintendo Switch est probablement à l'origine d'une confusion.

Pour le moment, donc, les possesseurs de Nitnendo Switch devront se contenter du premier Red Dead Redemption dont vous pouvez retrouver le TEST COMPLET ICI.

