Rayman Origins confirmé en bonus dans la nouvelle version de Rayman Legends

Un Rayman peut en cacher un autre

C'est officiel. Rayman Legends revient à la rentrée avec RAYMAN LEGENDS RETOLD, une énième version incluant tous le contenu du jeu original mais proposé avec une perspective et une identité visuelle très différentes et de nouvelles séquences.Une sorte de vraie-fausse nouvelle version un peu étrange car aussi spectaculaire soit-elle visuellement, elle supprime tout le charme graphique du jeu original. Il faudra voir ce que cela donnera manette en main. En tout cas, niveau contenu, il y aura de quoi faire puisqu'en plus du jeu original et de ses nouveautés, on retrouvera aussi RAYMAN ORIGINS: EHANCED EDITION, une version fidèle au titre de 2011 (sorti en 2012 sur 3DS) proposant "des graphismes 4K en 60 IPS, de nouvelles améliorations de qualité de vie et de nouveaux objets à collectionner", et tout cela pour 39,99€

Lorsque la Clairière des Rêves est envahie par les Darktoons maléfiques, le Conseil des Fées fait appel à Rayman pour sauver la situation. Accompagné de son meilleur ami, Globox, et de deux sorciers rusés, les Ptizêtres, cette équipe improbable doit rétablir l'équilibre avant que leur monde ne disparaisse comme un mauvais rêve.

UN JEU DE PLATEFORME INTEMPOREL :

Progressez à travers plus de 60 niveaux conçus à la main, regorgeant de passages secrets, de capacités évolutives et de combats de boss mémorables, d'un monstre rose géant aux centaines d'yeux à un golem montagneux possédé, en passant par une marguerite carnivore. Dénichez secrets et objets à collectionner pour débloquer de nouvelles récompenses et achever votre aventure.

L'EXPÉRIENCE ULTIME

Redécouvrez Rayman Origins comme jamais auparavant grâce à la résolution 4K, 60 images par seconde et des améliorations modernes, dont de nouvelles fonctionnalités de confort de jeu. Explorez 60 reliques cachées au fil de votre aventure et suivez votre progression dans l'Arbre Ronfleur.

UN CHEF-D'ŒUVRE 2D ÉCLATANT

Explorez la Clairière des Rêves, qui prend vie grâce à un style artistique unique dessiné à la main et à une distribution colorée de plus de 100 personnages à travers des mondes divers et incroyablement imaginatifs.

COOPÉRATION À 4 JOUEURS

Travaillez ensemble, rivalisez pour remporter des récompenses et transformez chaque niveau en une aventure partagée et inoubliable, en jouant en coopération locale jusqu'à 4 joueurs.