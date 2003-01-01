Rayman Legends Retold - Les vidéos de gameplay sont de sortie

Annoncé officiellement hier, nous n'avions malheureusement pas pu nous rendre disponible auprès d'Ubisoft pour pouvoir proposer notre propre aperçu de Rayman Legends Retold manette en main. Mais qu'à cela ne tienne, si vous aussi vous souhaitez voir plus en détail à quoi ressemblera cette revisite du titre sorti intialement en 2013 sur Wii U, nous vous laissons ci-dessous la vidéo de gameplay de nos confrères de chez Nintendo Everything. Pour rappel, Rayman Legends Retold sortira le 1er octobre sur Nintendo Switch 2 et PS5 en versions physique et dématérialisée, et intègrera également Rayman Origins.