RATATAN repoussé au mois d'octobre

Un petit coup dur pour les fans de jeu de rythme, Game Source Entertainment et Ratata Arts viennent d'annoncer que RATATAN, initialement prévu pour une sortie en juillet allait voir sa date de sortie décalée au 15 d'octobre sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué officiel. Point intéressant, il est indiqué que les joueurs ayant déjà précommandé le jeu de base avant l'annonce du report auraient le droit à un code pour débloquer le contenu de l'édition Deluxe. Reste à savoir comment cela sera mis en place.

Ratatan - Excuses et communiqué concernant le report de la sortie

La date de sortie du jeu d’action roguelike rythmique « Ratatan », développé par Ratata Arts et édité par Game Source Entertainment, a malheureusement été reportée au jeudi 15 octobre 2026.

À l’heure actuelle, l’équipe de développement continue de travailler sur des améliorations, en se concentrant principalement sur le renforcement de la stabilité du mode multijoueur et la correction de bugs, en s’appuyant sur les retours et les commentaires recueillis lors de la phase d’accès anticipé sur Steam.

De plus, des ajustements finaux sont en cours sur les différentes plateformes afin de garantir une expérience de jeu stable.

Afin de s’assurer que ces améliorations répondent aux normes les plus élevées possibles, la date de sortie sera reportée au jeudi 15 octobre 2026.

Suite à cette décision de report, nous offrirons les codes DLC suivants, correspondant au contenu bonus de l’édition Deluxe, à titre de compensation aux joueurs ayant déjà effectué leur précommande initiale :

Ensemble Cobun (Cobun x8)

Ensemble d’équipement et d’accessoires (armes spéciales x8 + accessoires x1)

Ensemble de ravitaillement

※Les codes DLC de l’édition Deluxe ne seront disponibles que pour les personnes ayant déjà effectué une précommande.

※Le contenu bonus est également inclus dans l’édition Digital Deluxe.

Nous présentons nos sincères excuses pour les désagréments causés à nos clients et à nos partenaires, qui attendaient avec impatience la sortie de Ratatan. L'ensemble de l'équipe de développement et de production travaille d'arrache-pied pour améliorer le jeu, afin de pouvoir vous le proposer avec la meilleure qualité possible.

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience, et espérons que vous comprendrez que ce délai supplémentaire est nécessaire pour offrir le niveau de qualité que les joueurs attendent et méritent.