RATATAN - Les précommandes physiques sont ouvertes sur Nintendo Switch 2

La suite spirituelle de PATAPON dénommée RATATAN s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents cet été en éditions physiques et dématérialisées. Si comme votre serviteur vous êtes plutôt un partisan du format physiques, vous serez content d'apprendre que les précommandes physiques sont ouvertes dès à présent au prix conseillé de 39,99€, et que les versions physiques sur Nintendo Switch 2 proposeront le titre en entier sur la cartouche.

À propos de Ratatan Ratatan est un jeu d'action rogue-like rythmique qui allie jeu de rythme et action à défilement horizontal, et qui peut se jouer en mode multijoueur coopératif jusqu'à 4 joueurs. Plus de 100 personnages s'affrontent dans des combats intenses. Venez à bout de vos ennemis au rythme d'une bande-son inspirée des attractions. Grâce à des combats palpitants mêlant rythme et action, tout le monde peut vivre ensemble des aventures des plus passionnantes.