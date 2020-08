Raji : An Ancient Epic - les développeurs remercient les joueurs et promettent une mise à jour pour corriger les bugs

Lors du dernier Indie World (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici) un jeu a particulièrement retenu l'attention des joueurs : Raji : An Ancient Epic, un titre d'action aventure envoûtant et dépaysant qui est sorti dans la foulée de sa présentation, sur l'eShop. On vous a déjà donné tous les détails sur le jeu ICI et guyoon vous a concocté un super test que vous pouvez toujours lire LA.

Dans un post publié sur Twitter, les développeurs du jeu ont tenu à remercier les joueurs pour leur soutien et l'accueil qu'ils avaient réservé au jeu. Ils en ont profité pour annoncer qu'ils travaillaient actuellement à une mise à jour afin de corriger quelques petits problèmes techniques...

Raji : An Ancient Epic est disponible sur l'eShop au prix de 22,49€ pour un poids de 6 Go . Notez que le jeu est bien disponible en version entièrement traduite en français .

We want to take this moment to give a huge thank you to everyone who has been playing Raji: An Ancient Epic on the Nintendo Switch - your reaction and support has been amazing!#rajithegame #indiegame #NintendoSwich #ue4 #ThankYou pic.twitter.com/cXPPRoxx5p