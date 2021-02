Raji: An Ancient Epic se paie une démo sur l'eShop

Raji: An Ancient Epic sorti le 18 août 2020 sur Nintendo Switch vient d'ajouter une corde à son arc. Testé 8/10 par l'ami @guyoon dans nos colonnes, le jeu vient de s'offrir une démo gratuite d'ores et déjà disponible sur l'eShop. Le jeu est actuellement en promotion pour l'occasion, actuellement il est à 16,34 euros (ce qui fait 33% de réduction sur son prix habituel de 24,99 euros) et ce jusqu'au 28 février prochain . L'occasion si la démo vous plaît d'acquérir le jeu à moindre coût. Même quelques mois après la sortie d'un jeu, une démo gratuite est toujours un ajout bienvenu de la part des développeurs.

Aviez-vous déjà succombé aux charmes indiens de Raji: An Ancient Epic ou bien cette démo tombe à pic pour vous ?

L'histoire de Raji: An Ancient Epic commence avec le début d'une nouvelle guerre entre les dieux et les démons. Les démons, qui cherchent à se venger de leur défaite lors de la grande guerre ayant eu lieu il y a un millénaire, ont défié les dieux qui les avaient humiliés en décidant d'envahir le royaume des humains, menaçant ces derniers d'extinction.

Pensant que leurs ennemis avaient été anéantis lors de la dernière grande guerre il y a de cela un millénaire, les humains se sont enfoncés dans une sensation illusoire de sécurité, oubliant les voies de l'alchimie tout en profitant de la paix. Incapables de se défendre eux-mêmes, les cités et les forteresses sont tombées, laissant les humains à la merci des démons.

Au milieu de tout ce chaos, des villes et des citadelles déchues, des enfants enlevés à leurs familles, une jeune fille nommée Raji a été choisie par les dieux comme seule sauveuse de la race humaine.

Une histoire de frère et sœur

Vivez une histoire entre une sœur et son frère. Raji et son frère Golu ont été séparés par les hordes démoniaques et se retrouvent désormais au beau milieu de la grande guerre. Raji a décidé de retrouver son frère et de mettre fin à cette maudite guerre. Mais cela ne sera possible que si elle parvient à briser la puissance et le stratagème conçu par le grand seigneur des démons : Mahabalasura.

Artwork incroyable

Inspiré par les mythologies indiennes comme Mahabharata et Ramayana, ainsi que par l'architecture médiévale du Rajasthan, Raji: An Ancient Epic apporte un tout nouveau style aux jeux d'action-aventure ! Chaque détail de l'environnement du jeu a été dessiné dans le style artistique de Pahari et mélange des textures peintes à la main avec des rendus en 3D, offrant à Raji: An Ancient Epic une qualité visuelle rarement vue dans le jeu vidéo.

Combat tactique

Différents pouvoirs et armes, offerts à Raji par les dieux, sont à votre disposition. Les maîtriser tous sera vital pour triompher des hordes de démons et vous adapter à toutes les situations. Par exemple, le Trishula sera parfait pour un combat alors que le puissant Sharanga sera plus adapté pour le suivant.

Un univers se déroulant dans l'Inde ancienne

Pour la première fois, vivez un jeu se déroulant dans l'Inde ancienne et imprégné par les mythologies hindoues et balinaises. Plongez dans l'Inde ancienne, où chaque recoin est un appel à l'exploration. Des histoires enchanteresses, des combats enivrants contre de féroces boss et démons, des énigmes antiques à résoudre, des forteresses et des palais gigantesques vous attendent. Vivez une histoire incroyable où une sœur et son frère se retrouvent au centre d'une guerre divine.