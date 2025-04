Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army - Comparatif des versions Nintendo Switch 1 et 2

Nous l'avions pris en guise d'exemple dans une de nos news, le prochain titre d'ATLUS Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army aura le droit également à sa version Game Key ou Clé de Jeu pour sa version Nintendo Switch 2 japonaise (pas encore de confirmation pour l'Europe). De ce fait, opterez-vous pour la version Nintendo Switch qui contient le jeu sur la cartouche, ou la version Nintendo Switch 2 qui déclenche un téléchargement dudit jeu ? Pour vous aider à vous décider, ATLUS a mis en place une FAQ qui fait une comparaison entre les deux versions, à savoir notamment :

: 30FPS sur Nintendo Switch 1 - 60FPS sur Nintendo Switch 2 Pas de patch d'upgrade prévu pour la version Nintendo Switch 1

Pas de fonctionnalités additionnelles liées au mode souris de la Nintendo Switch 2

Nous vous rappelons que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army est attendu pour le 19 juin 2025 en sortie simultanée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et que son opening a également été dévoilé.

Source : Atlus