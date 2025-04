RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army - Quelques infos supplémentaires

Les fans de Shin Megami Tensei seront ravis de retrouver au mois de juin le spin-off RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army sur nos consoles modernes. Pour cette occasion, ATLUS vient de nous dévoiler de nouvelles informations sur le contenu du jeu, ainsi que quelques nouvelles images. Pour rappel, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army sera disponible en éditions physiques sur Nintendo Switch et supports concurrents le 19 juin 2025 . La Nintendo Switch 2 aura également le droit à sa version à la même date, et les précommandes ouvriront à une date ultérieure.

Le RPG surnaturel à venir d'ATLUS comprend plus de 120 démons, dont certains issus tout droit de Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon™ et de Shin Megami Tensei V: Vengeance™. En outre, vous pourrez en apprendre davantage sur Kenzo Satake, Sadakichi, Kiyoshi Daidouji, les Pions de l'Enfer et Caperouge, ainsi que sur leurs rôles dans le jeu. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army est un remaster fidèle du RPG d’action Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army™ sorti sur PS2. Ce titre comporte un système de combat modernisé, des graphismes améliorés, un doublage complet de l’histoire principale, ainsi que des améliorations de qualité de vie visant à améliorer l’expérience de jeu.