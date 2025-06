RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army dévoile son trailer de lancement

Les chasseurs de démons n'ont plus que quelques jours à patienter avant la sortie officielle de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Afin de vous faire patienter, ATLUS a publié ce jour la bande-annonce du jeu à découvrir ci-dessous. Concernant la distribution du jeu, les joueurs pourront au choix partir sur la version Nintendo Switch en cartouche, ou opter pour la version Nintendo Switch 2 qui est une Carte Clé de Jeu (Gamekey). Dans tous les cas, le titre est attendu pour le 19 juin 2025 .

Élucidez l'affaire du siècle dans ce classique incontournable signé ATLUS. Le studio qui nous a déjà offert Shin Megami Tensei remasterise "Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army" avec des graphismes retravaillés, un confort de jeu amélioré, un nouveau doublage et un système de combat entièrement repensé ! En l'an 20 de l'ère Taisho, dans la Capitale... Une jeune héritière se présente à l'Agence de détectives Narumi avec une étrange requête : la tuer. Sans plus d'explication, la jeune fille se fait enlever. L'apprenti détective Raidou Kuzunoha XIV, qui officie également comme invocateur de démons chargé de protéger la capitale, est sur l'affaire. Raidou mène l'enquête à travers la ville, y compris dans le royaume sombre, un dangereux domaine entre le monde réel et l'Outre-monde peuplé de démons. Incarnez Raidou Kuzunoha et travaillez main dans la main avec vos alliés démons pour percer les mystères qui vous entourent. L'affaire de la jeune disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.