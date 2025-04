Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army - Nouveau trailer et comparatif avec le jeu original

Prochain titre de ATLUS à sortir sur consoles Nintendo Switch, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army est comme son nom l'indique un remake de Shin Megami Tensei : Devil Summoner : Raidou Kuzunoha vs the Soulless Army sorti initialement en 2007 sur PS2. Si nous avons eu le droit un peu plus tôt à un comparatif des versions Nintendo Switch 1 et 2, nous vous proposons ce jour un aperçu des améliorations par rapport à l'opus original, avec entre autre un doublage anglais dont vous trouverez le casting ci-dessous. ATLUS nous a également mis à disposition une vidéo centrée sur le gameplay des combats. Pour rappel, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army sera disponible sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 à partir du 19 juin 2025 .