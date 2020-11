Pumpkin Jack : notre test du jeu à ne pas rater pour Halloween sur Nintendo Switch

Pumpkin Jack est un jeu parfait pour Halloween, de par son ambiance et son propos. Il s'agit d'un jeu de plateforme et d'action 3D qui impressionne par sa maîtrise et sa réalisation parfaitement calibré. Quelle surprise d'apprendre qu'il a été développé pendant près de quatre ans par un seul homme, Nicolas Meyssonnier un jeune français dont il nous faut retenir le nom. Son jeu, qui a, il faut le dire quelque petits défauts, reste un véritable exploit qu'en tant que joueur et passionné de jeux vidéo, nous devons saluer comme il se doit ! Pour vous faire une meilleure idée du titre, retrouvez notre test complet de Pumpkin Jack en CLIQUANT ICI

Pumpkin Jack est actuellement disponible sur Nintendo Switch au prix de 23,99€ au lieu de 29,99€ (jusqu'au 12 novembre 2020 ) pour 2,8 G o.

