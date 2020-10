Pumpkin Jack : gameplay fr du jeu d'Halloween à ne pas manquer sur Nintendo Switch

D'ici quelques jours , ce sera Halloween, la fête qui célèbre les sorcières et les fantômes et durant laquelle tout le monde s'amuse à se faire peur. Un moment festif et décalé, idéal pour regarder un bon film d'horreur mais aussi pour jouer à un jeu vidéo dans le thème. Cependant si vous n'aimez pas trop avoir peur et que vous préférez éviter les "survival horror" et les jeux trop réalistes, nous avons un jeu parfait pour malgré tout fêter Halloween, une manette à la main. Ce jeu, c'est Pumpkin Jack, un titre d'action-aventure aux couleurs d'Halloween qui, d'une certaine façon, renvoie aux œuvres de Tim Burton ou encore au jeu Medievil sorti initialement en 1998 sur Playstation. Très bien réalisé avec une action soutenue et des séquences qui se renouvellent constamment, Pumpkin Jack est assurément un titre à découvrir sur Nintendo Switch (en attendant notre test complet, à venir prochainement). Pour vous en convaincre, vous pouvez jeter un œil (voire les deux) sur notre vidéo de gameplay des 30 premières minutes du jeu en français, ci-dessous. En prime, retrouvez aussi le trailer, des images et une présentation complète du jeu.

Pumpkin Jack est actuellement disponible sur Nintendo Switch au prix de 23,99€ au lieu de 29,99€ (jusqu'au 12 novembre 2020 ) pour 2,8 G o.

