Un trailer de lancement pour Pumpkin Jack

Pumpkin Jack s'offre un trailer de lancement à la veille de sa sortie sur l'eshop prévue pour le 23 octobre . En attendant de pouvoir poser nos mains sur le jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous ledit trailer, accompagné de sa fiche descriptive complète.

Pumpkin Jack est un jeu de plateforme 3D amusant et effrayant dans lequel vous incarnez Jack, le mythique seigneur à tête de citrouille ! Plongez au cœur d'une aventure épique à travers différents paysages fantastiques et aidez le Mal à triompher du Bien !

AU PROGRAMME

Un univers cartoon et coloré : Explorez des mondes chatoyants et traversez des niveaux à l'atmosphère chaleureuse, tous conçus avec des palettes de couleurs vives et des effets de lumière de haute qualité.

Luttez pour votre survie : Avec de puissantes créatures rôdant à chaque tournant, les joueurs devront maîtriser l'art des attaques combo, de l'esquive et du timing pour survivre à ces combats en temps réel ! Les joueurs doivent déverrouiller des armes et les choisir judicieusement afin d'éliminer tous ceux qui oseront s'opposer à eux.

Essayez de ne pas perdre la tête : Résolvez des puzzles mêlant physique, gravité et réflexion avec Jack, ou laissez tomber votre enveloppe corporelle et servez-vous de votre tête enflammée pour brûler des livres, écraser des taupes, créer des chemins pour des sphères magiques, et bien plus encore à mesure que les niveaux proposent de nouveaux défis à relever.

Trouvez des amis avec qui combattre : De précieux compagnons viendront aider Jack dans son périple, comme un hibou hautain qui viendra le guider et un corbeau narquois ne demandant qu'à l'épauler avec ses attaques à distance.

Plongez au cœur d'une aventure épique et aidez le Mal à triompher du Bien !

Accomplissez la volonté du Diable en personne et terrassez votre némésis dans une quête épique qui vous mènera jusqu'au Boredom Kingdom, un royaume mythique bouleversé par le Fléau. Vous rencontrerez des amis en chemin, comme un hibou hautain et un corbeau narquois !

Sautez, courez et grimpez pour trouver votre propre voie dans des niveaux uniques

Pumpkin Jack est un jeu de plateforme 3D classique avant tout ! Chaque niveau vous mettra à l'épreuve avec ses différentes plateformes à thème, vous proposant à chaque fois de nouveaux défis à surmonter.

Luttez pour votre survie contre des monstres démoniaques grâce à d'incroyables armes déverrouillables

Vous devrez maîtriser l'art de l'esquive, du timing et des attaques pour vaincre les ennemis de Jack. Pendant les combats dynamiques en temps réel, choisissez l'arme à utiliser et frappez au moment critique !

Relevez d'invraisemblables défis et découvrez des tonnes de gameplays différents

Résolvez des puzzles mêlant physique, gravité et réflexion. Prenez le contrôle de votre tête de citrouille et brûlez des livres, écrasez des taupes, créez des chemins pour des sphères magiques… et bien plus encore ! Dans chaque niveau, vous aurez à réaliser une séquence d'action utilisant un nouveau gameplay exclusif !