Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur : le nouveau Layton s'offre son premier trailer de gameplay

A l'occasion de la conférence Level-5 Vision 2024, le studio japonais Level 5 a présenté une première longue vidéo de gameplay de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, le nouvel opus des aventures du célèbre professeur et de son assistant Luke désormais un plus vieux (que dans les précédents opus). Se déroulant dans une étrange ville américaine ou tout fonctionne à la vapeur, nos deux enquêteurs devront affronter un mystérieux cow-boy et résoudre de nombreuses énigmes basées, comme toujours sur la logique, l'observation et la réflexion. retrouvez ce trailer sur cette page.

Pour rappel, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2025 .

