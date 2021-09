Prinny Presents NIS Classics Volume 1 disponible Nintendo Switch

Si Nippon Ichi Software a su se faire une petite notoriété grâce à sa licence de Tactical-RPG Disgaea, il serait injuste pour le studio et ses développeurs de mettre de côté toutes les petites pépites produites ces dernières années. Pour l'occasion, une première compilation se nommant Prinny Presents NIS Classics Volume 1, va permettre aux joueurs de (re)découvrir deux Tactical-RPG de la firme : Phantom Brave: The Hermuda Triangle et Soul Nomad & the World Eaters. Si vous n'avez jamais entendu parlé de ses jeux, ou que vos souvenir remontent à loin, petite piqûre de rappel avec un trailer et un descriptif officiel.

Pour la toute première fois, Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters font leur apparition sur Nintendo Switch ! Leur mécanique de jeu unique, leurs personnages mémorables et leurs graphismes améliorés en font des jeux incontournables pour les amateurs de RPG stratégique ainsi que pour les fans de NIS ! Caractéristiques : Deux nouvelles aventures en poche : Découvrez des classiques du Tactical RPG dans cette compilation incluant deux jeux en un ! (Re)plongez des heures durant dans ces deux aventures palpitantes, où vous voulez et quand vous voulez !

Prinny Presents NIS Classics Volume 1 est disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée depuis ce vendredi 3 septembre 2021 sur Nintendo Switch. La compilation est également proposée en édition Deluxe contenant les éléments suivants :