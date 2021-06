NIS Classics Volume 1 - Focus sur Phantom Brave : The Hermuda Triangle

Après nous avoir fait une présentation de Soul Nomad il y a quelques semaines, c'est au tour de Phantom Brave : The Hermuda Triangle de dévoiler un peu son histoire. Pour rappel, ces deux jeux estampillés Nippon Ichi Software vont s'offrir une sortie sur Nintendo Switch dans une compilation intitulée NIS Classics Volume 1. Le(s) jeu(x) étant attendu(s) pour le 3 septembre en Europe, nous vous laissons visionner le dernier trailer en date ci-dessous.

NIS America annonce aujourd’hui la date de sortie de Prinny Presents NIS Classics Volume 1. Cette compilation comprenant les jeux Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters sortira sur Nintendo Switch le 3 septembre 2021 . Retrouvez des mécaniques de gameplay uniques, des personnages mémorables, des artworks réadaptés, ainsi que tous les DLC disponibles dans les versions originales de ces deux jeux cultes, le tout dans une édition physique spéciale.

De plus, un nouveau trailer consacré à Soul Nomad est disponible. Gig et le gang sont de retour pour répandre la destruction ! Créez, assemblez et testez différentes équipes à l’aide de plus de 25 types d’unités différents tels que les chevaliers, les archers, les Nerneids et les chevaliers Griphos. Vos choix auront des répercussions sur le cours de l’histoire ! Envoyez des équipes de reconnaissance avant un combat pour déterminer les conditions de batailles. Il vous est également possible d’aller jusqu’à kidnapper ou combattre les villageois.

Caractéristiques :