Prinny Presents NIS Classics Volume 2 trailer Nintendo Switch

Alors que nous pouvons profiter de Prinny Presents NIS Classics Volume 1 depuis quelques jours sur Nintendo Switch, une question est sur les lèvres des fans de Nippon Ichi Software... Quand sortira le second volume, et que contiendra-t'il ? NIS America n'aura finalement pas tarder à répondre à cette question puisque la firme vient tout juste de dévoiler le trailer officiel de Prinny Presents NIS Classics Volume 2. Egalement attendu sur Nintendo Switch, le titre permettra aux joueurs de (re)découvrir deux jeux de la firme japonaise, injustement passés inaperçus dans nos contrées :

Zetta... but Betta !

Dans Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, Lord Zetta, maître de la guerre tactique, a pour objectif d'envahir et de reconquérir le Netherworld - comme un livre ! Utilisez des stratégies astucieuses et une magie puissante, ainsi que des armes mortelles allant des épées aux lance-roquettes pour prendre le contrôle des terres de vos ennemis. De plus, convoquez votre armée grâce au système d'INVITE, déchirez le champ de bataille avec de nouveaux personnages et plongez dans le mode Petta pour une toute nouvelle histoire.