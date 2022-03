Prinny Presents NIS Classics Volume 2 - Le jeu ZHP se dévoile dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Faisant suite à la première compilation parue en septembre 2021, Prinny Presents NIS Classics Volume 2 met en avant diverses licences issues du studio Nippon Ichi Software, injustement passé sous les radars pour la majorité des joueurs lors de leur sortie initiale. Cette compilation embarquera le jeu ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman sorti initialement en 2010 sur PSP en Europe. Si la licence vous est inconnue, pas de soucis, NIS America vient de vous préparer un tout nouveau trailer de présentation à retrouver ci-dessous.

Avec Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman votre envie de partir à la conquête de nouvelles terres n’en est que plus forte grâce au système de personnalisation ultime vous permettant de créer votre personnage de la tête aux pieds ! Conçu pour mettre vos ennemis directement sur le banc de touche, il devra également établir une base et parcourir une myriade de niveaux, générés aléatoirement, faisant partie intégrante de votre histoire ! Créez votre Ranger : Dans Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath, utilisez le système de personnalisation avancé pour créer votre personnage de la tête aux pieds, établissez votre base et combattez à travers de nombreux niveaux générés aléatoirement et ainsi écrire votre propre récit héroïque.