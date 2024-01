Princess Peach: Showtime ! : la princesse Peach dévoile une nouvelle transformation dans le dernier trailer du jeu

Dans Princess Peach: Showtime!, la célèbre princesse devra faire équipe avec une petite créature magique nommée Stella qui lui permettra d'enfiler différents costumes qui lui donneront de nouvelles capacités pour vaincre une énigmatique vilaine dans un théâtre rempli de pièges et de surprises. Mélangeant les genres et les gameplays, le jeu s'annonce pour le moins original...,

En attendant de pouvoir le découvrir, d'ici deux mois , Nintendo vient de publier un nouveau trailer, nous permettant de découvrir les différentes transformations de la princesse dont une nouvelle (et même deux) que nous vous laissons découvrir (ou pas) avec les vidéos et les images ci-dessous.

Pour rappel, Princess Peach: Showtime! sera disponible le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch

,

La princesse Peach entre sous les feux de la rampe !

Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au Théâtre de l'Étincelle pour assister à une représentation, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparaissent soudainement pour s'emparer de la scène ! Cette représentation qui s'annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c'est à Peach de sauver la situation !

Une alliée étincelante

Utilisez le pouvoir du ruban de Stella, la gardienne du théâtre, pour affronter la Grappe maléfique et sauver les artistes !

L'habit fait l'héroïne

Peach gagne accès à de nouvelles techniques lorsqu'elle se transforme. Elle peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, ou bien encore en détective pour mener l'enquête et traquer des indices qui la mèneront aux coupables. Il y a de nombreuses représentations à sauver, et bien d'autres transformations à découvrir comme encore Peach pâtissière ou Peach kung-fu !