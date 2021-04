Preview - Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster - L'avenir de l'humanité est entre vos mains

Prochain épisode de la franchise d'Atlus Shin Megami Tensei à sortir sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei III : Nocturne HD vous propose de redécouvrir le scénario du 3ème épisode dans une version légèrement remise au goût du jour. Attendu pour le 25 mai 2021 , notre ami Lotario a pu poser ses mains sur le jeu quelques heures durant, le temps pour lui de vous préparer une petite preview.

L’histoire commence alors que vous, jeune lycéen, vous allez retrouver vos deux amis comme convenu. Il s'agit de Isamu Nitta et Chiaki Hatasata. Après une brève discussion, vous devez tous trois rejoindre votre professeure à l'hôpital de Shinjuku. Vous apprenez par ailleurs qu'il s'est déroulé une manifestation durant laquelle il y aurait eu des morts au parc de la ville. Vous souhaitez donc y faire un tour afin d'en apprendre plus avant de rejoindre vos amis à l'hôpital. Au parc, vous faites la connaissance d'un protagoniste plutôt énigmatique, mais personne d'autre n'est sur les lieux. Il vous remettra d'ailleurs un magazine dans lequel il évoque des agissements étranges qui ont lieu dans la ville depuis quelque temps. Cet individu semble être journaliste ou enquêteur. Vous n'apprendrez cependant rien de plus et vous reprenez votre chemin.