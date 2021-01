Preview - Persona 5 Strikers

Sorti en février 2020 au Japon, la suite de Persona 5, qui est également un spin-off dénommé Persona 5 Strikers, a dû attendre pratiquement 1 an pour pouvoir débarquer sur les consoles Occidentales. Abandonnant l'aspect J-RPG pur pour des combats à la sauce Musou, l'heure est venue de voir si l'alliance des talents de Atlus et de Omega Force a su donner naissance à un jeu de qualité. La sortie de Persona 5 Strikers étant calée pour le 23 février 2021 , il nous a été permis de couvrir l'ensemble de la première enquête de l'aventure, pour un total de 7h de jeu en mode normal.

Suite directe de Persona 5, nous suivons les péripéties de Joker, un jeune lycéen ayant monté il y a 6 mois de cela le groupe des Voleurs Fantômes, dont l’occupation était de pénétrer par le biais du Métavers dans les Palais de plusieurs personnages dont les désirs et ambitions ont entraîné crimes et malheurs dans la vie réelle. Ne pouvant rien faire de par leur statut de jeunes lycéens, c’est dans le Métavers qu’ils feront la connaissance de Morgana, un « chat » parlant, et de leur capacité à invoquer des Personae, et surtout à « voler le cœur » des personnes dans leur Palais, provocant une métanoïa leur faisant avouer leurs crimes dans le monde réel.