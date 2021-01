Persona 5 Strikers : les voix anglaises de Morgana et d'Ann nous expliquent le retard de la version Occidentale du jeu

Initialement sorti le 20 février 2020 uniquement au Japon, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, rebaptisé Persona 5 Strikers est attendu par beaucoup de fans à travers le monde le 23 février 2021 dans une version traduite (français inclut) sur Playstation 4 et Nintendo Switch. En effet, la version Occidentale a été victime d'un retard assez conséquent soit plus d'un an après sa sortie originale au Japon.

Au cours d'une interview diffusée sur Youtube entre Erika Harlacher (la voix d'Ann) et Cassandra Lee Morris (la voix de Morgana), les deux ont révélé que ce décalage d'un an était dû à l'épidémie mondiale qui a duré toute l'année 2020. À l'origine, l'équipe de localisation avait prévu de réaliser les enregistrements des voix anglaises du jeu en avril 2020 mais comme pour beaucoup de pays, une quarantaine était entrée en vigueur retardant ainsi la version Occidentale.

On nous explique que cette quarantaine a duré plus longtemps que prévu et que l'équipe de localisation a alors dû recourir à un plan B en envoyant des microphones et équipements d'acteurs vocaux aux doubleurs afin de pouvoir enregistrer l'intégralité de leurs répliques chez eux à distance.

Un plan que beaucoup de studios d'enregistrement ont dû suivre notamment dans l'industrie du jeu vidéo comme par exemple M.Sakurai, le papa des Super Smash Bros., qui avait lui aussi dû enregistrer ses vidéos chez lui. Retrouvez sans plus attendre l'interview en question ci-dessous.

Source : Youtube